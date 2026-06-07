Ein Gasaustritt in Berghausen hat am Samstagnachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr und anderen Organisationen zur Folge gehabt. Wie Wehrleiter Stefan Zöller berichtet, ist bei Baggerarbeiten in einem Vorgarten am Weberplatz eine Gasleitung beschädigt worden. Um kurz nach 15 Uhr seien deshalb die Feuerwehren der Verbandsgemeinde alarmiert worden. Bei deren Eintreffen hatte die Polizei bereits den betroffenen Bereich abgesperrt. Außer den direkten Anwohnern seien auch jene des Nachbarhauses evakuiert worden. Die Feuerwehr berichtet, dass sie mit Atemschutzausrüstung und Messgeräten im Einsatz war. Dabei sei austretendes Gas festgestellt worden. Die Feuerwehrleute hätten die beschädigte Leitung zunächst provisorisch verschlossen. Mitarbeiter der hinzugerufenen Stadtwerke aus Speyer hätten das Leck dann vollständig und fachgerecht verschließen können. Auch der Rettungsdienst und die Pfalzwerke waren laut Feuerwehr vor Ort.