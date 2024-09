Zwei Fußballspiele der Region erhalten neue Termine. Am Donnerstagabend fiel das Kreispokalviertelfinale des FV Heiligenstein in den heimischen Rauhweiden gegen SV Gommersheim (beide B-Klasse) aus. Große Teile des Rasens standen nach den Regenfällen unter Wasser. Wann die Entscheidung über den Einzug in die Runde der besten Vier nun fällt, steht noch nicht fest.

In der B-Klasse pausierte der Tabellenführer Heiligenstein an diesem Wochenende. Weiter geht’s am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) beim derzeitigen Rangzehnten FV Hanhofen. In der vergangenen Woche fiel das Kellerduell des ASV Waldsee gegen SV Altdorf-Böbingen Problemen mit dem Flutlicht zum Opfer. Der nächste Versuch erfolgt nun am Mittwoch, 9. Oktober (19.30 Uhr).