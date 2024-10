Der FV Berghausen II hat das Endspiel im Rhein-Mittelhaardt-Cup der zweiten bis vierten Mannschaften verpasst. Am Mittwoch verlor die Auswahl von Trainer Samuel Kant das B-Klasse-Duell bei der zweiten Mannschaft von RW Seebach mit 1:2 (1:0). Dabei fing es gut an, als Fabian König Berghausen 1:0 in Führung brachte. In der Schlussphase drehte Seebach das Match gegen den Tabellenzweiten.