Bei A-Klassist FV Berghausen ist vieles neu in dieser Saison. Trainer Carsten Dörr ist seit vergangenem Winter da. Dazu hat der FVB auch einen neuen Sportlichen Leiter. Die RHEINPFALZ hat mit Jaafar Tabbouch gesprochen.

Tabbouch, langjähriger Spieler in Berghausen, tritt die Nachfolge von Daniel Lisch an. „Daniel hat hier einen super Job gemacht“, sagt er. Lisch werde ihn auch weiterhin unterstützen. Zum Ligastart mit sieben Punkten aus fünf Spielen und Platz vier meint der neue Sportliche Leiter: „Es wären noch ein paar Punkte mehr drin gewesen.“

Aber nur im Duell mit TuS Mechtersheim II traf der FVB auf einen Gegner, „der bedeutend stärker war als wir“. Die anderen Duelle verliefen auf Augenhöhe. Berghausen entschied die Derbys gegen Harthausen und Heiligenstein für sich. Einzig die Niederlage im Nachbarschaftsduell gegen Dudenhofen schmerzt ein wenig.

Ur-Berghäuser

Der Berghäuser Coach Carsten Dörr ist wahrlich kein Unbekannter am Narrenberg. Genau wie sein neuer Co-Trainer, der frühere Übungsleiter der zweiten Mannschaft (B-Klasse), Christoph Magin, ist Dörr ein „langjähriger Berghäuser“, wie Tabbouch betont: „Es gab mit beiden überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten.“

Herausfordernd gestaltet sich aktuell die Platzsituation im Römerberger Ortsteil. Auf dem früheren Hartplatz wächst aktuell Rasen. Bis nächstes Jahr ist dieser noch gesperrt. Zum Training bleibt das Hauptgeläuf, allerdings ohne Flutlicht.

Der FVB trickste etwas, drehte die Lampen vom Hartplatz in Richtung Rasen und improvisierte auf der Gegenseite. „Wir haben das gut hinbekommen“, bilanziert Tabbouch.

Schwierige Vorbereitung

Schwierig gestaltete sich die Vorbereitung auf diese verspätete Saison. Die A-Klasse startete erst am 20. September. Gerade die Testspielgegnersuche bereitete etwas Kopfzerbrechen. Dafür hatten die Berghäuser aber den Pokal über den Sommer, bei dem sie es ins Endspiel schafften.

Personell rüstete der FVB über den langen Sommer auch auf. Innenverteidiger Borislav Custic, Außenverteidiger Liam Bartz und der langjährige Römerberger Jugendspieler Tom Ruhnke verstärkten den schwarz-roten Kader.

Ziel Aufstiegsrunde

Außerdem zählt Winterneuzugang Dario Tolone, der noch ohne Punktspiel ist, als verkappter Neuzugang. Julian Ehrenberg tritt dagegen wegen seines Studiums kürzer, gehört aber weiterhin zum Aufgebot.

In der A-Klasse, diese Runde im Play-off-Modus ausgetragen, peilt der Zwölfte der abgebrochenen vergangenen Saison einen Platz unter den ersten vier und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde an.

Zur Sache: Im Pokalendspiel

Der FV Berghausen steht im Finale des Kreispokals. Der A-Klassist besiegte VfL Neustadt aus der B-Klasse West am Mittwochabend auswärts mit 3:1 (1:0) und überzeugte dabei spielerisch wie kämpferisch, berichtete FVB-Spielleiter Jafaar Tabbouch.

Im ersten Durchgang erzielte Fabian Bähr das 1:0 für die Mannschaft von Trainer Carsten Dörr. Jens Sommer vergab vom Elfmeterpunkt die Möglichkeit auf das 2:0 noch vor dem Seitenwechsel. Nach Wiederanpfiff glichen die Neustädter zunächst aus. Fünf Minuten später führte der FVB schon wieder.

Tom Ruhnke hatte nach schöner Flanke getroffen. Jens Sommer machte mit dem 3:1 zehn Minuten vor Schluss den Finaleinzug klar. Weder Gegner noch Spieltag stehen hierfür allerdings bisher fest.

So spielen sie

