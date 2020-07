Die Einteilung der in Corona-Zeiten geteilten unteren Spielklassen steht fest. Klaus Karl (Weingarten), Vorsitzender des Kreises Rhein-Mittelhaardt, hat die vorläufige Einteilung am Mittwochabend der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Demnach treffen sich alle Mannschaften aus unserer Region in einer A-Klassen-Gruppe wieder: FV Berghausen, FV Heiligenstein, ASV Harthausen, TuS Mechtersheim II, FV Dudenhofen II, SG Limburgerhof, Phönix Schifferstadt II, FSV Schifferstadt II.

Ausnahme Hanhofen

Fast gleiches gilt nun für die drei, statt bislang zwei B-Klassen. Denn FV Hanhofen spielt in Staffel 2, in Pool 3 TuRa Otterstadt, ASV Waldsee, ASV Speyer, TSV Lingenfeld, FV Berghausen II, FV Heiligenstein II, FV Dudenhofen III, TuS Altrip, VfL Neuhofen, SG Limburgerhof II, FC Lustadt II.

In den drei C-Klassen messen sich Harthausen II und die Neuner-Mannschaft von RW Speyer in Gruppe 1 in einem Elferfeld, während in Staffel 2 das Gros aufeinandertrifft: RW Speyer, ASV Schwegenheim, ASV Speyer II, Waldsee II, Otterstadt II, Hanhofen II, SV Freisbach, TV Westheim, FV Haßloch, Altrip II.

Kompliziert

Aus B- und C-Klassen steigt jeweils der Erste auf. Aus der A-Klasse muss mindestens einer und höchstens vier runter. In der B beträgt das Verhältnis 2:5.