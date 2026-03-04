Es gibt etliche Gründe, die den FV Dudenhofen von Oberliga im nächsten Jahr träumen lassen.

Der FV Dudenhofen hat gute Aussichten, seinen Fans auch im kommenden Jahr Oberliga-Fußball zu bieten, nicht zuletzt das packende Derby gegen TuS Mechtersheim. Zunächst ist der Trend der Friend im Spargeldorf. Die beste Phase erwischte die Mannschaft des blutjungen Trainers René Reichling in den Wochen vor der Winterpause. Elf Punkte sammelte sie aus sieben Partien. Zuvor waren es in 13 deren acht.

Nun bekam Coach Reichling in der langen Vorbereitung sogar die Chance, dem Team noch intensiver seine neuen Ideen einzuprägen. Aufgrund des Kunstrasens und personeller Kontinuität verlief diese weitgehend reibungslos. Der FVD sollte freilich an seine berüchtigte Heimstärke mit Drang auf das Tor vor dem Vereinsheim anknüpfen. Achtmal tritt er noch an der Iggelheimer Straße an, fast ausschließlich gegen unmittelbare Konkurrenten. Sechsmal geht’s auf Reisen. Hilfreich kommt sicherlich hinzu, dass aus der Dritten Liga vielleicht nur einer der Absteiger hinzukommt.