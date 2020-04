Christopher Koch (26) bleibt eine weitere Saison beim Fußballverein Dudenhofen. Das hat der Oberligist am Freitagabend veröffentlicht. Krankheitsbedingt kommt Koch in dieser Spielzeit auf zwei Treffer in zehn Partien. Die Offensive um Torjäger Julian Scharfenberger, der einen Tag zuvor seine Zusage erteilte, nimmt damit mehr und mehr Konturen an, zumal von Verbandsliga-Tabellenführer FC Speyer 09 in Marvin Sprengling ein weiterer Goalgetter an die Iggelheimer Straße stößt.