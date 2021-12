Ein Aktiven-Fußballspiel hat es dann am Wochenende in der Region nach den Corona-bedingten Absagen in der Oberliga doch noch gegeben.

In der Frauen-Landesliga gewann FV Hanhofen das Derby gegen SG ASV Waldsee/Schifferstadt 3:1 (0:0), wobei Franziska Hoquart, Marie Hufenüssler und Antonia Müller das 0:1 durch Bianca Reh schnell drehten. Hanhofen belegt Platz drei. Waldsee/Schifferstadt steht am Tabellenende.