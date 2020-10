Zwei Mannschaften der Stunde treffen am Samstag (16.30) in der Oberliga aufeinander. FV Dudenhofen (sieben Spiele, eine Niederlage) empfängt SV Elversberg II (ungeschlagen bei vier Gegentoren). Dennoch bleibt primäres FVD-Ziel laut Trainer Steffen Litzel der Klassenverbleib, am schnellsten natürlich durch den Einzug in die Meisterrunde zu erreichen. Der Offensive Christopher Koch, der bislang immer in der Startelf stand, fällt verletzt aus.