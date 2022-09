Der FV Berghausen steht im Viertelfinale des Kreispokals. Am Mittwochabend setzte sich der Tabellenzweite beim A-Klasse-Konkurrenten SG Limburgerhof 3:0 (1:0) durch. Schon am Sonntag behielten die Römerberger im Punktekampf am Narrenberg mit 1:0 die Oberhand. Trainer Kevin Schall warf nun die Rotationsmaschine an.

So entsprang die Co-Produktion zum 1:0 zweier frischer Kräfte, als Samuel Kant für Mike Spielmann vorbereitete. Mitte der zweiten Hälfte sorgte Luiz Richter mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Auch er drückte am Sonntag zunächst die Bank. Lukas Durein sowie Jens Sommer bekamen die Assists.

Englische Woche

„Der zweite Anzug passt einfach“, sagte Stephan Krieg, stellvertretender Vorsitzender der Berghäuser, im Gespräch mit unserer Zeitung: „Da gibt es keinen Leistungsabfall.“ Er berichtete von einer klaren Angelegenheit: „Wir hatten es gut im Griff.“ Nach zwei Finalniederlagen sei die Mannschaft nun fällig. Am Sonntag (15 Uhr) geht’s zu SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld.