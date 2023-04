Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FV Berghausen startet am Sonntag um 15 Uhr vor heimischem Publikum gegen die TSG Deidesheim in die Aufstiegsrunde der A-Klasse. Spielertrainer Kevin Schall berichtet von Problemen in der Vorbereitung.

Das Hauptthema war mal wieder Corona. Spielabsagen, kurzfristig neu zu suchende Gegner, Trainingsbetrieb mit weniger als zehn Mann aufgrund von Infektionen: Das Virus hat dem FVB in seiner Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde