40 Jahre und älter sind die Fußballer, die in den kommenden Tagen um den Finaleinzug im Kreispokal kämpfen. Am Freitag, 20. August (20 Uhr), trifft der FV Berghausen auf SG Iggelheim/Böhl. An diesem Samstag (16 Uhr) messen sich SG Haßloch und FSV Schifferstadt.