Felix Brand (19), aus Dudenhofen stammendes Fußballtalent, schließt sich zu seiner ersten Saison als Aktiver FC-Astoria Walldorf (Regionalliga) an. Das haben die Nordbadener mitgeteilt. Zuvor spielte Linksverteidiger Brand nach seiner Zeit bei TSG 1899 Hoffenheim beim FSV Mainz 05 in der Junioren-Bundesliga. „Felix kann in der Defensive überall eingesetzt werden“, sagte Roland Dickgießer, Ex-Bundesliga-Profi des SV Waldhof und heute Sportlicher Leiter der Walldorfer: „Mit ihm gewinnen wir einen flexibel einsetzbaren Spieler, der sich bei uns weiterentwickeln kann.“ In der abgebrochenen Bundesligasaison bestritt Brand 17 von 19 möglichen Partien für Mainz. Dabei stand er fast immer in der Anfangsformation.