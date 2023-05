Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur wenige Spiele gibt es nach dem verschneiten vergangenen Wochenende an diesem in den unteren Ligen. Das für Donnerstag geplante Kreispokalfinale mit FV Berghausen (A-Klasse) bekam schon vor einigen Tagen einen neuen Termin. So rückten vorgezogene Trainerwechsel und Neuverpflichtungen in den Vordergrund.

Was die Coachs betrifft, trat ASV Harthausen (A-Klasse-Abstiegsrunde) in Erscheinung. Die Ablösung von Andreas Hofmann durch Patrick Pflug nach der Saison stand fest. Doch nun verkündeten die Tabakdörfler