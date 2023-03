Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den ersten Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg hatte das Fußball-Spiel auch in Speyer einen von anderen Sportarten nicht erreichten Unterhaltungswert. Zu Heimbegegnungen des FV Speyer (1919 - 2009) fanden sich meist zwischen 2000 und 5000 Zuschauern ein, bei Begegnungen mit Spitzenmannschaften wie dem 1. FC Kaiserslautern auch mehr als doppelt so viele.

Die FV-ler spielten auf dem anfänglich noch nicht als Rasenplatz hergerichteten, längst einem Baugebiet gewichenen Roßsprung an der Ecke Wormser Landstraße/Viehtriftstraße. Die nach