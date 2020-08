Im Achtelfinale des Kreispokals Rhein-Mittelhaardt treffen die vier verbliebenen Mannschaften der Region in zwei Derbys aufeinander. In Berghausen kommt es zum Römerberger Duell zwischen dem FVB und TuS Mechtersheim II. Parallel kämpfen ASV Harthausen und FV Dudenhofen II (alle A-Klasse) um den Einzug ins Viertelfinale. Die beiden Spiele beginnen am Sonntag (16 Uhr).