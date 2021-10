Der A-Klasse-Tabellenzweite FV Berghausen kämpft am Dienstagabend (19.15 Uhr) am Narrenberg gegen TuS Diedesfeld schon um den Einzug in sein zweites Kreispokalendspiel binnen weniger Monate.

Mit TuS Diedesfeld gastiert der Siebte der Weststaffel. Durch die Halbfinalteilnahme steht bereits fest, dass Berghausen am kommenden Verbandspokal-Wettbewerb teilnimmt.