Der FV Berghausen reist im Viertelfinale des Kreispokals erneut. Am Mittwoch, 19. Oktober (19 Uhr), geht es für den Finalisten der vergangenen beiden Jahre zu A-Klasse-Konkurrent SG Böhl-Iggelheim. Das ergab nun die Auslosung. Doch am Freitag (19.30 Uhr) steht erst mal die Ligaaufgabe bei TuS Maikammer an.