Bei einem Unfall in der Iggelheimer Straße sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Die Landesstraße zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim war zeitweise voll gesperrt. Wie die Feuerwehr mitteilt, sind in Höhe der Zufahrt zur Nato-Straße zwei Autos frontal zusammengestoßen. Alle drei Insassen sind dabei verletzt worden, zwei davon nur leicht. Dennoch wurden alle Verletzten vom Rettungsdienst noch vor Ort versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Da auch ein Grünstreifen davon betroffen war, wurde die Untere Wasserbehörde in die Gefahrenabwehr einbezogen. Wie es zu dem Unfall kam, bei dem Bundeswehrangehörige Erste Hilfe leisteten, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.