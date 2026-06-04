Die katholischen Kirchengemeinden in Speyer haben am Donnerstag gemeinsam das Fronleichnamsfest gefeiert. Los ging es morgens um 9 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Joseph, den Bischof Karl-Heinz Wiesemann als Hauptzelebrant gestaltete. An dem Gottesdienst nahm für die Stadt Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) teil, der im März im Speyerer Rathaus die Nachfolge von Monika Kabs angetreten hatte. Bei der anschließenden Prozession, die unter großer Beteiligung von der Kirche St. Joseph über die Gilgen- und Maximilianstraße zum Dom führte, übernahm Schubert eine Fürbitte.

Am Dom angekommen, versammelten sich mehrere Hundert Katholiken vor dem Hauptportal. Auf dem Domplatz zeigte Bischof Karl-Heinz Wiesemann das Allerheiligste. Um den traditionellen Blumenteppich wurde gebetet, später nochmals im Dom am Pfarraltar. Musikalisch mitgestaltet wurde das Hochfest vom Ferienchor der Dommusik. Zum Abschluss waren alle Beteiligten zur Reunionsfeier in den Hof des Klosters St. Magdalena eingeladen.

An Fronleichnam feiert die katholische Kirche die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. Als sichtbares Zeichen für diesen Glauben wird das eucharistische Brot, die Hostie, in einer Monstranz durch die Straßen getragen.