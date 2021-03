Einen Online-Bürgerdialog zum Thema „Freiraumentwicklungskonzept“ startet die Stadt Speyer am Montag, 15. März. Unbebaute Freiräume seien das „grüne Rückgrat der Stadt“, teilt die Verwaltung mit. Es gehe darum, diese „langfristig zu sichern und an neue Anforderungen anzupassen“. Dafür lasse die Stadt ein Konzept erstellen, an dem sich die Bürger beteiligen könnten.

Ab kommenden Montag werde im Netz unter www.speyer.de/freiraumdialog der aktuellen Stand der Planungen vorgestellt. Es gehe um die Ergebnisse einer Bestandsanalyse und -bewertung sowie ein Leitbild zur künftigen Freiraumentwicklung. Dazu könnten Interessierte in zwei Diskussionsforen Fragen stellen oder ihre Kommentare und Anmerkungen einbringen. Ab Montag, 19. April, werde die Plattform dann um ein drittes Diskussionsforum erweitert. Die Verwaltung erklärt die Vorgehensweise: „Hier können dann die Maßnahmenvorschläge der Stadtverwaltung zur Umsetzung des Freiraumentwicklungskonzepts kommentiert und persönliche Ideen dazu formuliert werden.“

Homepage eingerichtet

Eventuelle Fragen würden von den Planern beantwortet, Hinweise und Anregungen gesichtet, ausgewertet und in einer Dokumentation zusammenfassend dargestellt. Zur Beteiligung ist laut Stadt die Homepage www.freiraumdialog-speyer.de vorgesehen. „Die Nachfrage nach Wohnraum in Speyer steigt stetig, was den Druck auf innerstädtische Freiflächen erhöht“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Bedarf für das geplante Gesamtkonzept. Freiflächen hätten eine besondere Bedeutung für die Wohn- und Lebensqualität und das Stadtklima. Um deren künftige Funktionen und um ihre Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung gehe es im Planungsprozess.

Verzögerungen im Ablauf

Die Planungen laufen nach Mitteilung der Stadtverwaltung schon länger. Bürger seien schon in einer Planungswerkstatt und im November 2018 mit drei Stadtteilspaziergängen eingebunden gewesen (Dokumentation dazu unter www.speyer.de/freiraumentwicklung). Die Stadt: „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie brachten leider auch den Zeitplan für die weitere Beteiligung durcheinander. Da Präsenzveranstaltungen weiterhin nicht möglich sind, wird die Beteiligung nun im Online-Format weitergeführt.“ Erste Konzeptideen des Planungsbüros waren für Frühjahr 2019 angekündigt gewesen.