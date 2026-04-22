Von 11. bis 15. Mai sind die „Eisheiligen“ terminiert, in denen oft nochmals kühle Tage Einzug halten. Kurz danach soll in diesem Jahr das Freibad des Bademaxx in der Geibstraße öffnen, wie Betreiber Stadtwerke Speyer (SWS) auf Anfrage mitteilt: Der geplante erste Freibad-Tag ist demnach Dienstag, 19. Mai. Saisonkarten können ab Montag, 11. Mai, an der Hallenbad-Kasse gekauft werden – bis 18. Mai von 12 bis 19 Uhr, danach zu den üblichen Öffnungszeiten im Hallenbad.

„Fotos für die Saisonkarten werden vor Ort gemacht. Mietschränke für Utensilien, die über Sommer im Bademaxx bleiben sollen, können schon ab 4. Mai an der Hallenbad-Kasse gebucht werden, um das Aufkommen der Gäste etwas zu entzerren“, so die SWS über die Regularien. Die Preise blieben zum Vorjahr unverändert. Als neue Einrichtung seien Liegen, Schirme und Spielgeräte angeschafft worden. „Wir setzen auch in der kommenden Saison auf das bewährte Sicherheitskonzept der letzten Jahre mit zusätzlichem Security-Unternehmen zu besuchsstarken Zeiten“, teilt SWS-Sprecherin Sonja Daum mit. Auch Sonderaktionen wie der Besuch des „Hoff-Express“ (8./9. August) im Bademaxx oder das beliebte Einhornspringen (1. August) stehen wieder im Programm.