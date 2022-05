In wenigen Tagen startet in Speyer die nächste Auflage der bundesweiten „Stadtradel“-Aktion, bei der Teilnehmende drei Wochen lang auf das Fahrrad umsteigen und Kilometer sammeln. Jetzt ist auch das Gesicht der Kampagne bekannt.

Weder als Fahrer noch als Beifahrer will Frank Bug zwischen dem 11. Juni und 1. Juli im Auto sitzen. Das hat sich der diesjährige „Stadtradel-Star“ vorgenommen. Stattdessen steigt der 54-Jährige, der bei der Vereinigten VR Bank arbeitet, auf sein Fahrrad um. Über seine Erfahrungen damit berichtet Bug im Aktionszeitraum in einem eigenen Blog.

Mehr als 50 Teams mit rund 470 Radelnden haben sich in Speyer bislang für die Aktion angemeldet, wie aus der Internetseite www.stadtradeln.de ersichtlich ist. Dort können sich auch alle, die in Speyer leben oder arbeiten, noch für die Aktion anmelden. Jeden Weg, den sie im Aktionszeitraum mit dem Fahrrad zurücklegen, können sie anschließend dort vermerken. Im Anschluss an die drei Wochen werden die aktivsten Teilnehmenden und Teams sowie Schulen und Kitas prämiert. Erstmals gibt es die Sonderkategorie „Schulen“.

Im vergangenen Jahr hat Speyer so viele Kilometer gesammelt, dass die Domstadt bei den Kommunen ab 50.000 Einwohnenden in Rheinland-Pfalz Platz eins belegt hat. „Das ist ein toller Ansporn, auch in diesem Jahr wieder motiviert in die Pedale zu treten“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert.

Den Auftakt am Freitag, 11. Juni, bildet demnach eine gemütliche Radtour mit anschließendem Picknick, organisiert durch den ADFC. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Domplatz. Die Prämierung am Freitag, 22. Juli, 15 Uhr, wird von einer Fundradversteigerung begleitet.

Für Kitas und Grundschulen gibt es die grüne Kindermeilen-Woche von 27. Juni bis 1. Juli. Dabei werden in Sammelhefte alle Wege eingetragen, die Kindergarten- und Schulkinder in ihrem Alltag klimafreundlich zurücklegen. Anmeldungen dafür per E-Mail an kindermeilen@stadt-speyer.de oder unter Telefon 06232 14-2596.