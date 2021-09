Mehr als 310.000 Kilometer haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der diesjährigen „Stadtradel“-Aktion in Speyer, die am Donnerstag zu Ende gegangen ist, mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das ist schon jetzt ein neuer Rekord für die Domstadt, obwohl das Ergebnis vermutlich noch nicht endgültig ist. Die Stadt hatte sich zum neunten Mal an der dreiwöchigen Aktion beteiligt. Noch eine Woche lang haben die 1663 teilnehmenden Radfahrerinnen und Radfahrer Zeit, online ihre Kilometer einzureichen. Erst dann wird feststehen, wie viele Tonnen des klimaschädlichen Gases CO 2 sie damit in den vergangenen drei Wochen des Aktionszeitraums umgerechnet eingespart haben. Stand Donnerstag, 17 Uhr, waren es bereits 46 Tonnen. Im landesweiten Ranking liegt Speyer damit laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung auf Platz eins bei den Kommunen, die mehr als 50.000 und weniger als 99.999 Einwohner haben. „Landesweit Platz eins als vermutlich eine der kleinen Kommunen unserer Kategorie – das ist ein wirklich großartiges Ergebnis, das sich sehen lassen kann und auf das unsere Aktiven mit gutem Grund stolz sein können“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) sieht in dem Ergebnis ein „deutliches Zeichen dafür, dass das Thema klimafreundliche Mobilität im Bewusstsein der Menschen angekommen ist“. Die fleißigsten Einzelradler und Mannschaften werden bei einer Veranstaltung am Freitag, 29. Oktober, im Kulturhof Flachsgasse prämiert.