Die Freiwillige Feuerwehr Morlautern erhält zwei neue Fahrzeuge, die aufgrund ihrer Größe nicht in die bestehende Fahrzeughalle passen. Nachdem zunächst ein Zelt als Unterstand im Gespräch war, einigte man sich letztlich auf eine provisorische Fahrzeughalle. Darin sollen die Fahrzeuge untergebracht werden, bis eine Dauerlösung gefunden wurde. Die Kosten für die Übergangslösung belaufen sich auf 180.000 Euro. Wie Udo Holzmann, Leiter des Referates Gebäudewirtschaft, am Montag im Bauausschuss informierte, reduzieren sich die Kosten für die Stadt allerdings voraussichtlich. „Seit dem Vorfall im Ahrtal werden auch temporäre Bauten für die Feuerwehr bezuschusst“, heißt es von der Stadt. Der Zuschussantrag werde vom Referat Gebäudewirtschaft auf den Weg gebracht. Rund 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten könnten so übernommen werden. Derzeit laufe die Ausschreibung der Leichtbauhalle.