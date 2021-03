Der Vorfrühling in Speyer bringt im zweiten Corona-Jahr besondere Begleiterscheinungen mit sich. Die Sonne lässt sich zwar schon wärmend blicken, aber noch ist Winter, und noch ist Lockdown. Somit ist der in der Vergangenheit für einige Gaststätten als Start der Freisitz-Saison gewählte 1. März verstrichen.

Die Betriebe hoffen nun nach den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Lage auf Perspektiven für die Öffnung der Außengastronomie. „Die städtischen Freisitz-Regeln sind bislang nicht verändert“, so Lisa Eschenbach, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Demnächst solle im Stadtvorstand und den Gremien besprochen werden, ob es im Fall einer Öffnung bei der voriges Jahr beschlossen Gebührenbefreiung sowie Platzerweiterung für die Betriebe bleibt.

Auch andere Frühlingssignale lassen noch auf sich warten: Die Brunnen werden laut Eschenbach derzeit überprüft und sollen erst nach Ostern in Betrieb gehen. Die Topfpflanzen für die Fußgängerzone sollen wohl erst nach den Eisheiligen Mitte Mai aus dem Depot geholt werden. „Zwar vertragen Oleander und Hanfpalmen auch mal ein paar Grad minus, aber nicht auf Dauer“, so die Sprecherin. Wenn es die Wetterprognose zulasse, könnten sie auch schon früher aus dem Winterquartier geholt werden.

Start am Rheinufer Nord

Die Abteilung Stadtgrün sei dennoch nicht untätig: Kommende Woche stünden Pflanzflächen-Vorbereitungen im Baugebiet Rheinufer Nord an, weil dort für Mitte März Gehölzlieferungen erwartet würden. Danach gehe es an die sogenannten Wechselflorflächen am Museumsbuckel, im Adenauerpark und in der Landauer Straße: Es würden Hornveilchen ergänzt, um die im Herbst 2020 gesteckten Tulpenzwiebeln zu ergänzen.