Ein weiteres Traditionsgeschäft in Speyer steht vor dem Aus: Das Fotostudio Fix wird zum 17. Februar seine Pforten schließen, wie einem Aushang im Schaufenster zu entnehmen ist. Moritz Feuerstein hatte das seit vielen Jahren an diesem Standort ansässige Atelier mit eigenem Foto-Labor und Fachgeschäft für Foto-Zubehör im Jahr 2014 übernommen. Laut Aushang zwinge ihn die „wirtschaftliche Lage im letzten Jahr“ zu der „traurigen Entscheidung“. Feuerstein will nach der Aufgabe des Ladenlokals weiterhin als Fotograf tätig sein.