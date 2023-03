Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Märkte sind Ludwig Friedts Leidenschaft. Von Kindesbeinen an fasziniert den 65-Jährigen das Sammeln, Bewahren und Weitergeben. Seit fast 20 Jahren betreibt er den Flohmarkt an der Burgstraße in Speyer, jeweils einen weiteren in Germersheim und Bruchsal. Die Pandemie hat ihn und das fröhliche Treiben jedoch jäh ausgebremst.

Der zweite Lockdown bringt den Unternehmer an die Grenzen. 2019 hat Friedt sein Zeitschriftengeschäft geschlossen, das er 33 Jahre in Bruchsal betrieben hat. „Das war die langsame