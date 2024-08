Die Feuerwehr feiert am Sonntag, 1. September, der Rockmusikerverein auch am Samstag davor. Für das Konzert am 31. August mit Doro in der Halle 101 gibt es keine Karten mehr, aber am folgenden Tag gibt es ein Hallenfest mit Aktivitäten wie Kinderschminken, einer „RMV-Bühne, auf der noch der komplette Aufbau vom Doro-Konzert steht, und viel mehr“, wie Vorsitzender Joe Pomponio erklärt.

Von 11 Uhr bis 18 Uhr findet auf dem Gelände der neu renovierten Halle 101 der „RMV-FamilyDay 2024“ statt, während zeitgleich in der nahegelegenen Feuerwache der „Tag der Feuerwehr“ gefeiert wird. Beim RMV sind Open-Air-Auftritte von Blues & Bloedel, One Eyed Jack und Bangers & Mash angekündigt. Für die Schminkaktion ist das Zirkuszelt des Kinder- und Jugendtheaters vor Ort, außerdem gibt es einen Kinderpark mit Spielen und Aktionen, eine begehbare Rockstar-Mitmach-Bühne, die RMV-Ausstellung „30 Jahre Rockmusikerverein Speyer“, eine BBQ-Station, Bier & Schorle sowie eine Cocktailbar. Der RMV sieht die Veranstaltung als Dank an alle Speyerer Bürger, Freunde, Förderer und Mitglieder für die Unterstützung der vergangenen 30 Jahre.

Die Feuerwehr feiert ihren Tag der offenen Tür in der Feuerwache am anderen Ende der Heinkelstraße. Zahlreiche Vorführungen und eine große Technikschau bieten Einblicke hinter die Kulissen der Brand- und Katastrophenschützer. Als Glanzlicht präsentiert der RMV das Duo Balu & Zerwas als Live-Act im Biergarten im Innenhof der Feuerwache, während die Feuerwehr ein Feuerwehrauto im Hof der Halle 101 ausstellt.

Ein Feuerwehrauto als Shuttle zwischen den Veranstaltungsorten ermöglicht es laut Ankündigung den Besuchern, bequem beide Events zu erleben. Parkmöglichkeiten für Pkw und ein Fahrrad-Parkplatz stehen an der Halle 101 zur Verfügung.