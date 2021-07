Einsatzkräfte der Speyerer Feuerwehr haben am Donnerstagmorgen fünf Igel-Jungtiere auf einer Baustelle im Ginsterweg in Speyer-Nord gerettet und in die Obhut eines Experten übergeben. Wie ein Sprecher mitteilt, hatten Bauarbeiter die kleinen Säugetiere in einem Laubhaufen entdeckt und die Wehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden auf der Baustelle auch die Mutter der Jungtiere – allerdings tot. Deshalb sei der fünfköpfige Nachwuchs in die Obhut eines Experten aus den eigenen Reihen übergeben worden. „Er kümmert sich professionell um sie und weiß, was zu tun ist“, so der Sprecher. Die Speyerer Wehr rückt fast täglich zu solchen Tierrettungen aus. Igel seien dabei jedoch seltener in Not. „Im Moment haben wir besonders viele Vögel“, so der Sprecher.