Die Speyerer Feuerwehr hat am Donnerstag einen Mann aus einer verrauchten Wohnung geholt.

Laut Bericht der Rettungskräfte hatte ein Nachbar gegen 11.20 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Armensünderweg gemeldet. Er habe den Qualm aus einer Einheit des Mehrfamilienhauses zufällig bemerkt. Die Feuerwehr habe einen Mann aus der verrauchten Wohnung geholt und dem Rettungsdienst übergeben. Ursache des Feuers sei ein angebranntes Holzbrett gewesen, das auf einer eingeschalteten Herdplatte lag.

„Der Gerettete, der in der Wohnung am Schlafen war, verdankt seinem aufmerksamen Nachbarn das Leben“, so die Feuerwehr. „Da im Schlaf der Geruchssinn ausgeschaltet ist, hatte er selbst gar nichts von der großen Gefahr in seiner Wohnung mitbekommen.“ Die vorgeschriebenen Rauchmelder, die in solchen Fällen rechtzeitig Alarm schlagen sollten, hätten gefehlt. Herdplatten sollten niemals als Ablagefläche genutzt werden, warnt die Feuerwehr. „Auf einen Herd gehören nur Töpfe und Pfannen, die während des Kochens zu beaufsichtigen sind.“