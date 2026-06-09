Im Gewerbering in Dudenhofen ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr informiert, brenne Stroh in einer Lagerhalle, weshalb es zu starker Rauchentwicklung komme. Die Feuerwehr bittet Anwohner, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Es könne auch zu Geruchsbelästigung kommen. Laut Polizei sind die L537 zwischen Dudenhofen und Harthausen sowie die K27 zwischen Dudenhofen und Römerberg voll gesperrt worden. Die Sperrungen sollen voraussichtlich bis 18 Uhr andauern. Die Feuerwehr rät deshalb, den Bereich weiträumig zu umfahren, und bittet, Anfahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei zu halten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Brand eine Person leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Strohballen waren Mitte März auch in Speyer in Flammen aufgegangen. Damals kam für die Polizei Brandstiftung als Ursache in Betracht.