Mal eben schnell an Speyer vorbeifahren ist auf der B9 derzeit nicht. In nördliche Fahrtrichtung bremsen Winterschäden an der Fahrbahn und deshalb eingerichtete Tempolimits aus. Auf der anderen Seite kam diese Woche eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle B39/Dudenhofen hinzu. „Es gibt keinerlei Hinweise auf die Baustelle“, ärgert sich nach einer Internetrecherche ein Leser, der dort berufsbedingt regelmäßig passieren müsse und „massive Staus“ erlebt habe. Auch die Polizeiinspektion Speyer hat die Probleme im Berufsverkehr registriert, ohne einen Eintrag in ihrer Datenbank zu dem Projekt zu haben. Das soll nun schnellstmöglich nachgeholt werden, sagte Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, am Freitag auf Anfrage.

Die Baustelle sei Anfang der Woche auf Antrag des Ferngas-Versorgers Creos kurzfristig eingerichtet worden, und es sei versäumt worden, die Einschränkung in den „Mobilitätsatlas“ einzutragen. Creos müsse in diesem Bereich einen Kabelfehler in einem Steuerungskabel beheben. Bis Freitag hätte das getan sein sollen. Schafft: „Leider konnte der Fehler aber noch nicht geortet und damit auch nicht behoben werden. Die halbseitige Sperrung wird daher nächste Woche noch andauern; gegebenenfalls muss auch die Abfahrt aus Norden in Richtung Speyer gesperrt werden.“ Der LBM habe die Firma Creos „eindringlich auf die schwierige Verkehrssituation hingewiesen“, sagt er.