Feinstaub ist gefährlich für die Gesundheit. Deshalb ist es keine gute Nachricht, dass in Speyer im Vergleich zu anderen deutschen Städten eine hohe Konzentration der Partikel in der Luft gemessen wird. Der unrühmliche „Spitzenplatz“ in dieser Statistik muss aber eingeordnet werden – denn es gibt viele Einflüsse auf diese Erhebung, die mit der Luftqualität an sich gar nicht so viel zu tun haben: Von Lücken in der Datenauswahl über das Alter der Daten bis hin zur Frage, wo im Speyerer Stadtgebiet gemessen wird – und natürlich dem Wetter.

