Aufgrund eines Feueralarms ist am Montag gegen 10 Uhr ein Löschzug der Speyerer Feuerwehr zur Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in der Kurpfalzkaserne ausgerückt. Vor Ort im zentralen Mensagebäude habe sich herausgestellt, dass die Schutzscheibe eines Brandmelders eingeschlagen und grundlos der Alarm ausgelöst worden sei, wie Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mitteilte. „Die Scheibe wurde mutwillig eingedrückt“, sagte Eymann, der es für unwahrscheinlich hält, dass die Scheibe versehentlich zerstört wurde. Dies sei in der Vergangenheit schon passiert, beispielsweise in einer Kita durch spielende Kinder. Im aktuellen Fall gehe er aber nicht von so einem Szenario aus, so Eymann. Daher ermittle nun die Polizei. Eymann betont indes, dass in der AfA nicht häufiger Alarme mutwillig ausgelöst würden als andernorts.