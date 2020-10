Die Freien Demokraten haben auf einer Mitgliederversammlung in Speyer, die 58-jährige Diplom-Volkswirtin Uta Mattern aus Dudenhofen zu ihrer Direktkandidatin für den Wahlkreis Speyer gewählt. Der Wahlkreis 39 umfasst neben den Städten Speyer und Schifferstadt die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Mattern geht zum zweiten Mal ins Rennen.

Uta Mattern ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie ist schon lange politisch bei den Liberalen engagiert. Derzeit hat die 58-Jährige das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden des FDP-Gemeindeverbands Römerberg-Dudenhofen inne. Sie ist auch Landesvorsitzende der Liberalen Frauen in Rheinland-Pfalz. „Ich will Kontinuität sicherstellen“, begründete sie ihre Kandidatur auf Anfrage.

Den Schwerpunkt ihrer Arbeit im rheinland-pfälzischen Landtag sieht Mattern im Kampf um die Erhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Dazu gehöre nicht nur die Verbesserung der kostenlosen Bildung in Rheinland-Pfalz, sondern auch die Modernisierung der Infrastruktur. Neben schnellem Internet in jeder Gemeinde gehöre in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz auch eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur unbedingt dazu. Die Kandidatin will sich dafür einsetzen, dass die Ortsumgehung in Römerberg und die Südtangente in Dudenhofen durch das FDP-geführte Verkehrsministerium des Landes umgesetzt werden.

Ja zur Landesgartenschau

Mattern will den Wunsch der Stadt Speyer nach einer Landesgartenschau unterstützen. Die Landesgartenschau beispielsweise in Landau habe die Stadt attraktiver gemacht und Infrastruktur dieser Stadt enorm verbessert. Sie sieht durch die zahlreich zu erwartenden Besucherinnen und Besucher auch eine Stärkung des Tourismus in der Domstadt, was besonders wichtig für die Gastronomie und den Einzelhandel sei.

Als Ersatzkandidat wählten die Mitglieder den 36-jährigen Justus Rabe aus Römerberg. Rabe ist von Beruf Gartenbautechniker und arbeitet bei der BASF in Limburgerhof. Seit den letzten Kommunalwahlen ist er dritter Beigeordneter der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen.