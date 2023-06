Der Fall einer seit Freitag vergangener Woche vermissten Schülerin bewegt die Speyerer Burgfeldschule. Die 16-jährige Klaudia Hajrizaj wurde laut Schulleiter Andreas Imgrund an diesem Tag von den Eltern zur Schule gebracht, ist allerdings nicht im Unterricht erschienen. Die Polizei ermittelt. Die Familie und Bekannte der Schülerin aus Speyer suchen mit Aufrufen in sozialen Netzwerken und Aushängen unter anderem in der Maximilianstraße nach ihr. Zu sehen ist darauf auch ein Foto des dunkelhaarigen Mädchens.

Die Realschule plus hat laut Imgrund über interne Nachrichtenkanäle alle Lehrer und Schüler informiert. Sie arbeite mit der Polizei und den Eltern zusammen. Das Polizeipräsidium berichtet auf Anfrage, den Fall sehr ernst zu nehmen, aber bisher von einer Öffentlichkeitsfahndung abzusehen. Dafür gebe es hohe rechtliche Hürden. Sie sei jedoch für die Zukunft nicht auszuschließen. Die Ermittler gingen nicht von einer Straftat aus, so Sprecherin Ghislaine Wymar. Es gebe auch keine Hinweise auf eine akute Gefahr, wenngleich das Verschwinden von Jugendlichen stets eine heikle Sache sei.