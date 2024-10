Das im Januar eröffnete Fahrradgeschäft 2Rad Nieuwenhuis zieht um: vom Industriehof geht es in die Speyerer Innenstadt.

Am Dienstag, 15. Oktober, feiert Oliver Nieuwenhuis Eröffnung in der Wormser Landstraße 10. Dorthin verlegt der Unternehmen seinen Fahrradhandel mit Werkstatt, den er im Januar im Industriehof eröffnet hat. „Wir wollen uns vergrößern“, berichtet der junge Geschäftsmann, der in die Fußstapfen seines Großvaters und Vaters getreten ist, die früher Fahrradgeschäfte unter anderem in der Oberen Langgasse und am Berliner Platz betrieben hatten. Im Frühjahr habe sein Cousin den Betrieb personell vergrößert, jetzt gehe es um die räumliche und zeitliche Dimension.

Zum einen seien die neuen Räume in der Wormser Straße, in denen zuvor Coachin Sky Caroli tätig war, größer als die alten, zum anderen würden die Öffnungszeiten ausgeweitet, berichtet Nieuwenhuis. Montags bis samstags durchgehend von 9.30 bis 18 Uhr sei sein Team für die Kunden da. Im Industriehof war samstags hingegen um 13 Uhr Schluss. Nieuwenhuis erkennt zwar den Flair des früheren Industriegeländes an der Franz-Kirrmeier-Straße an, sieht aber große Vorteile durch den Umzug ins Zentrum: „Wir können unsere Sichtbarkeit und unser gesamtes Erscheinungsbild verbessern.“ Im Industriehof sei die gemietete Halle im hinteren Teil zu weit ab vom Schuss gewesen. Eine Heizung habe gefehlt, was im Winter schwierig gewesen sei.

Werkstatt und Verkauf

Bei 2Rad Nieuwenhuis werde weiterhin eine breite Palette an Fahrrädern und Werkstattdienstleistungen angeboten, kündigt Nieuwenhuis an. Die Ausstellung an Drahteseln könne am neuen Standort leicht vergrößert werden und werde vor allem E-Bikes zeigen. „Normale“ Fahrräder könnten bei Interesse bestellt werden. Sein Sortiment reiche von City- über Trekking- bis hin Klapprädern, erklärt der Inhaber. Für Lastenräder fehlten die Kapazitäten. Ein Vorteil sei der angrenzende Parkplatz Löffelgasse.

Nieuwenhuis ist zuversichtlich, der 60-jährigen Firmengeschichte ein erfolgreiches Kapitel hinzuzufügen. Sie geht auf die Gründung durch Großvater Reinder Nieuwenhuis 1964 in den Niederlanden zurück. Dieser war in den 1990er-Jahren nach Deutschland gekommen. Sein Geschäft in Speyer betrieb er bis 2011, bevor es sein Enkel Oliver nach einer zwölfjährigen Unterbrechung wiederbelebte.