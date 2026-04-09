Ein 18-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen in Speyer einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Sein Auto prallte laut Polizei gegen 5 Uhr in der Eichendorffstraße gegen eine Gebäudefassade und richtete erheblichen Sachschaden an. Während sein 17-jähriger Beifahrer am Unfallort blieb, setzte der Fahrer seine Flucht zunächst mit dem Auto und später zu Fuß fort. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Mann keinen Führerschein der Klasse B besitzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.