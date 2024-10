In Speyer hat die Polizei am Samstag das Auto eines 57-jährigen Mannes sichergestellt. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr am Bartholomäus-Weltz-Platz. Laut Polizei konnte der Fahrer bei der Verkehrskontrolle zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Nach weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass der Mann aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei gibt an, dass gegen den Fahrer wenige Monate zuvor ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet wurde. Aus diesem Grund wurde sein Auto vorsorglich beschlagnahmt.