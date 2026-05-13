Der Ortsverein Dudenhofen hat vor wenigen Tagen 75 Wildpflanzpakete verteilt. Mit der Aktion unter dem Motto „Dudenhofen blüht auf!“ wollen die Vereinsmitglieder Natur, Gemeinschaft und gelebten Klimaschutz fördern. Die Pflanzpakete sollen ein neues Zuhause in den Gärten der Gemeinde bekommen. Die Aktion soll dabei nicht nur Gärten verschönern, sondern auch wertvolle Lebensräume für Bienen, Hummeln und viele weitere Insekten schaffen. „Besonders erfreulich war die große Resonanz junger Familien, die gemeinsam mit ihren Kindern vorbeikamen, um einen Beitrag für mehr Biodiversität zu leisten“, teilt der Ortsverein mit. Wegen des Erfolgs soll die Aktion auch im kommenden Jahr wiederholt werden.