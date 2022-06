Eine große Mehrheit gab es am Montagabend für Gregory Scholz als neuen Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Vorderpfalz. Der 40-jährige Ludwigshafener wurde bei der Versammlung in Speyer mit 88 zu zwei Stimmen gewählt und löst die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (38) ab, die nicht mehr kandidierte.

Der SPD-Unterbezirk Vorderpfalz umfasst die Städte Speyer, Ludwigshafen und Frankenthal sowie den Rhein-Pfalz-Kreis mit mehr als 2800 SPD-Mitgliedern. Scholz erinnerte an die Siege bei Bürgermeisterwahlen in Speyer, Ludwigshafen und zuletzt in Dudenhofen und formulierte als Ziele, nach den kommenden Urnengängen auch in Frankenthal und im Rhein-Pfalz-Kreis die Verwaltungschefs zu stellen. Er kündigte eine „klare Strategie für die kommenden Jahre“ an. Entscheidend für Wahlsiege werde die Kommunikation sein, so Scholz. Intern fordert er Geschlossenheit, extern gehe es um eine überarbeitete Internetpräsenz sowie Präsenz auf Facebook und Instagram.

Unter anderem mit Veranstaltungen und Anträgen auf Parteitagen wolle der Verband auch außerhalb des Unterbezirks sichtbarer werden. Scholz ist Lehrer und Mitglied der Schulleitung im Gymnasium Maxdorf. In Ludwigshafen führt er den nördlichen Stadtverband der Sozialdemokraten und ist stellvertretender Stadtverbandschef seiner Partei. Er ist in Landau aufgewachsen, hat Romanistik und Politikwissenschaften studiert und ist Vater von Zwillingen.

Als stellvertretende Unterbezirksvorsitzende wurden Philipp Brandenburger (Speyer, 80 Stimmen), Christian Dristram (Rhein-Pfalz-Kreis, 75) sowie Markus Schröter (Frankenthal, 80) gewählt. Schriftführerin ist Marlene Siegel (Frankenthal), Kassiererin Heike Kißler (Rhein-Pfalz-Kreis). Als Beisitzer wurden laut Geschäftsführer Walter Feiniler gewählt: Fabian Klamm, Martina Müller, Nicholas Herbin (alle Speyer), Michael Ziehl (Frankenthal), Silke Schmitt-Makdice, Melanie Hieb, Julia Troubal, Jens Becker, Gerd Lasowski (alle Rhein-Pfalz-Kreis) sowie Martina Blaufuß, Baris Yilmaz, Jenny Schmitt und Lars Entenmann (alle Ludwigshafen).