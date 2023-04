Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1954 ist die erste Schule in Speyer-Nord als Modellschule eingeweiht worden. Knapp 20 Jahre später platzte sie aus allen Nähten. Aus Raumnot heraus entstand vor 50 Jahren die Siedlungs-Hauptschule, heute Realschule plus. Sie feiert in diesem Jahr Jubiläum und beweist: Manches, was damals baulich „der letzte Schrei“ war, ist aus der Mode gekommen.

Vor einem halben Jahrhundert hat der Schulneubau vom Spatenstich bis zur Fertigstellung zehn Monate gedauert. In solchen Rekord-Zeiträumen würde sie heute gerne denken können, sagt