Planmäßig ist am Dienstag der Erweiterungsbau der Speyerer Jugendherberge in Betrieb gegangen. Das Haus in der Geibstraße ist damit um zwölf Zimmer und 60 Betten auf 63 Zimmer mit 236 Betten vergrößert. Die Buchungen hinken derzeit Corona-bedingt dennoch hinter den Zahlen von 2019 her.

„Am Wochenende sind alle Zimmer im Haus – neu und Bestand – ausgebucht“, sagt Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz. Nach dem Corona-Lockdown ist das keine Selbstverständlichkeit. Bis zum Wochenende seien die ersten sechs Zimmer im Neubau und 22 Zimmer im Bestandsbau gebucht. „Von September bis Dezember sind im Neubau 2036 Übernachtungen gebucht, im Bestandsbau 7812“, so Geditz. Er rechnet bis Jahresende mit insgesamt 27.800 Übernachtungen 2020. Im Vorjahr waren es 40.789 gewesen.

Hoffnung auf Besserung im kommenden Jahr besteht: Aktuell seien bereits 20.931 Übernachtungen gebucht. Die Arbeiten am Neubau sollen dann völlig abgeschlossen sein. In den nächsten Wochen gehe es vorwiegend noch um die Außenanlagen, so Geditz. Offizielle Eröffnung wird am 30. September gefeiert. Mit Baukosten von rund 4 Millionen Euro sei der Kostenrahmen von 3,8 Millionen leicht überschritten worden.