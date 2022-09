Der mit 10.000 Euro dotierte Mack-Preis 2022 der Elisabeth-Mack-Usselmann-und-Dr.-Michael-Mack-Gedächtnisstiftung geht an die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Studiengruppe „Psychotherapie bei Altersdepression“. Er wird am 3. Oktober in Speyer verleihen.

Die Gedächtnisstiftung wurde 2021 mit dem Ziel gegründet, den künstlerischen Nachlass von Elisabeth Mack-Usselmann zu erhalten und zu pflegen sowie den wissenschaftlichen Nachlass ihres Sohnes Michael Mack zu erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Elisabeth Mack-Usselmann war die letzte Meisterschülerin des in Karlsruhe lehrenden Brücke-Malers Erich Heckel. Michael Mack lehrte am Department for English Studies der Universität Durham/GB.

Förderschwerpunkte der Stiftung sind die Depressionsforschung und -therapie, die Bildende Kunst sowie Philosophie und Literaturtheorie.

Mit dem am 3. Oktober erstmals verliehenen Mack-Preis zeichnet die Stiftung gemäß ihren in der Satzung definierten Aufgaben hervorragende Arbeiten und Projekte auf dem Gebiet der Erforschung und Therapie von Altersdepression aus.

Der Sprecher der Gruppe, Frank Jessen, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Köln, wird den Preis am Montag, 3. Oktober, 17 Uhr, im Historischen Ratssaal entgegennehmen. Die Öffentlichkeit ist eingeladen.

Bereits am 29. September wird in der Hauptstelle Speyer der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eine Ausstellung „Dialog in mir“ mit Arbeiten von Elisabeth Mack-Usselmann eröffnet. www.mack-stiftung.de