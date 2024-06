Die meisten Stadtbusse in Speyer bleiben vorerst im Depot. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der privaten Busunternehmer in Rheinland-Pfalz von Freitag, 21. Juni, 8 Uhr, bis zum Schichtende am Sonntag, 23. Juni, zum Streik aufgerufen. Betroffen ist auch die DB Regio Mitte und ihre Niederlassung in der Domstadt, welche die Stadtbuslinien bedient. Es sei mit „massiven Einschränkungen und Ausfällen“ zu rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Wie viele Stadtbusse im Laufe des Tages fahren könnten, „wissen wir nicht“, so Niederlassungsleiterin Nicole Blume. Das hänge davon ab, wie viel Fahrpersonal zur Mittagsschicht erscheine. Man arbeite an einem Notfahrplan. Eine Teilbetriebsschließung sei nicht angeordnet worden. „Alle Mitarbeiter wurden aufgefordert, ihre Tätigkeit weiterhin auszuüben“, so Blume. Die Fahrten, die im Rahmen der am heutigen Freitag stattfindenden Speyerer „Kult(o)urnacht“ vorgesehen sind, könnten wie geplant erfolgen, betont die Stadtverwaltung.