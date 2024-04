Dieses Jahr wird es erneut keinen Nachwuchs bei den Uhus im Speyerer Kaiserdom geben. Bei einer Begehung der Domtürme hatte Sven Ofer, der Vogelsachverständige des Domkapitels, kein Gelege der Greifvögel entdecken können. Nach Angaben des Domkapitels barg Ofer jedoch in der Nähe eines der Brutkästen eine Drohne, mit der unerlaubterweise Aufnahmen gemacht wurden. Bereits in der Vergangenheit hatte der Experte auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die für die Großeulen von Drohnen ausgehen. Die Tiere reagieren empfindlich auf Störungen durch die Fluggeräte und verlassen schlimmstenfalls ein bestehendes Gelege, so Ofer. In diesem Fall sei es allerdings gar nicht zur Brut gekommen.

„Womöglich haben die Uhus sich durch die Drohne, die wir gefunden haben, verscheuchen lassen“, sagt Ofer. „Wer eine Drohne am Dom aufsteigen lässt, benötigt vorher die Zustimmung des Domkapitels als Grundstückseigentümer. Viele Menschen wissen das entweder nicht oder scheren sich nicht darum, wie die zahlreichen Drohnenfotos beweisen, die immer wieder im Netz auftauchen“, sagt Friederike Walter, die Leiterin des Dom-Kulturmanagements.