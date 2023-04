Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hildegard Sternberger ist besonders stolz auf die Aufführungen von „Peterchens Mondfahrt“ und „Alice im Wunderland“, die sie extra für ihre Tanzschule inszeniert hat. Aber nicht nur sie machen die Karriere der Bewegungskünstlerin aus, die heute ihren 70. Geburtstag feiert. Sie hat auch aktiv getanzt und mit viel Liebe und Hingabe ihre Tanzschule geführt.

Gut 60 Jahre ist es her, dass die Speyererin Hildegard Sternberger mit dem Tanzen angefangen hat. Mit zehn Jahren hat sie damit in der Tanzschule begonnen, die sie dann in den 1980er