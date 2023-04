Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Gastronomie zeigen sich die Folgen der Corona-Pandemie schon sehr deutlich. Wenn Inhaber Oliver Dursch spätestens an Heiligabend zum letzten Mal seine „Stampe“ in der Heydenreichstraße abschließt, ist es nach seiner Zählung das Aus für die fünfte Speyerer Kneipe in dieser Zeit. Er geht stolz, aber frustriert.

„Ich werde nicht der Letzte sein, der zumacht“, sagt Oliver Dursch. Er schüttelt den Kopf. Nach elf Jahren hört er als Wirt der „Stampe“ auf. „Mein