Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verbringen wir den Herbst und Weihnachten in kalten Wohnungen und ohne Weihnachtsbeleuchtung? Ganz so drastisch sehen das zwei Experten von den Stadtwerken Speyer (SWS) im Gespräch mit der RHEINPFALZ nicht. Sie erklären, was jeder Einzelne jetzt unternehmen sollte, was darüber hinaus möglich ist und warum der Blick auf den Zählerstand viel öfter erfolgen sollte.

Sabrina Schäfer ist seit 16 Jahren bei den SWS. Die Projektleiterin Erneuerbare Energien hat sich gemeinsam mit dem Leiter des Kundenzentrums, Florian Birkle, seit 13 Jahren bei den SWS,